وجبة إفطار محمد صلاح تثير فضول متابعيه (صور)

أثارت وجبة إفطار لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح والتي نشرها عبر خاصية الـ”ستوري” على صفحته بمنصة “إكس”، فضول متابعيه.

ونشر محمد صلاح وجبة الإفطار الخاصة به والتي تضمنت طبقا فاخرا من المطبخ الياباني.

وتحتوي الوجبة غالبا على سمك نيء (Sashimi) والذي يكون عبارة عن شرائح من السمك الأبيض الفاخر مع صوص كريمي خفيف أو “هولنديز” ياباني.

كما أنها تحتوي على نوع من أنواع الفواكه المجففة أو “البوتارغا” (مبشور بطارخ السمك) لإضافة طعم مالح قوي، والمتمثلة في القطعة الصفراء.

ويظهر الطبق مرسوم عليه نقوش يابانية تقليدية ومعه أعواد الأكل اليابانية “Chopsticks”، وهو ما يؤكد استمتاع محمد صلاح بوجبة آسيوية راقية. (تفوق طعم الكشري المصري بالشطة).

ويتبع النجم المصري نظاما غذائيا صارما جدا، وتعد الأسماك والمطبخ الياباني من الاختيارات التي يفضلها صلاح والتي تجمع بين البروتين العالي والسعرات الحرارية القليلة.

المصدر: RT + “المصري اليوم”