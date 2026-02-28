الأسطورة يسأل: هل يستحق صلاح اللعب مع ليفربول؟

تساءل آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز السابق وكبير هدافيه عبر التاريخ عما إذا كان محمد صلاح يستحق اللعب أساسياً مع ليفربول بعد تراجع مستواه الفني في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن المدرب آرني سلوت يحتاج إلى تعامل خاص مع اللاعب الشاب ريو نغوموها قبل أن يدفع به أساسياً على حساب النجم المصري.

وخرج صلاح من مباراة نوتنغهام فورست الجولة الماضية عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي ودخل نغوموها (17) بدلاً من ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ.

وقال شيرر نجم بلاكبرن ونيوكاسل السابق لمنصة “بيتفير” يوم الجمعة: هناك علامة استفهام حول محمد صلاح، هل يستحق اللعب أساسياً مع ليفربول؟. سننتظر ونرى لكن المؤكد أنه بعيد للغاية عن مستواه في المواسم الماضية.

وتابع: ريو نغوموها دخل بديلاً لصلاح في مباراة نوتنغهام فورست وقدم أداءً جيداً، وهذا يدفع سلوت إلى التفكير ملياً بقراراته، فمن الصعب للغاية استبعاد أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ لمصلحة شاب بدأ مشواره للتو.

ولم يسجل صلاح في آخر 9 مباريات لعبها من الدوري الإنجليزي وهي أطول فترة يصوم فيها النجم المصري عن هز الشباك منذ انضمامه إلى الفريق صيف 2017.

العربيه نت