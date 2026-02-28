غوارديولا يعلق على مواجهة ريال مدريد وصيام اللاعبين المسلمين

تحدث الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نتيجة قرعة الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وصيام بعض لاعبي الفريق في شهر رمضان.

وأسفرت قرعة دور الـ16 التي جرى سحبها الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة العملاقين مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 15 لقبا.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الكرس لمباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: “نأمل أن نكون قد استفدنا من مبارياتنا السابقة ضد ريال مدريد. بالنسبة لنادينا، كلما لعبت ضد أفضل الفرق في تاريخ هذه البطولة، تتعلم وتتحسن وتصبح أفضل في المستقبل”.

وعن مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد غواريدولا أن لاعبي الفريق عادوا للتدريبات بحيوية وأذهان صافية بعد حصولهم على ثلاثة أيام راحة وسط جدول مباريات مزدحم وصراع شديد على اللقب.

وحول صيام بعض اللاعبين خاصة أن المباراة ستقام قبل وقت الإفطار، قال المدرب الإسباني: “صيام اللاعبين المسلمين لن يؤثر على اختياري للتشكيلة. هم قادرون على اللعب، ويمكنني الاعتماد عليهم”.

وأضاف غوارديولا: “إنهم يتبعون هذا التقليد الديني، ولدينا اختصاصيو تغذية أكفْاء يعدلون النظام الغذائي وفقا لاحتياجات الفريق”.

وواصل: “أعتقد أنهم معتادون ذلك، فهم ليسوا صغارا في السن، ولديهم خبرة في اللعب خلال هذه الفترة”.

وتابع المدرب الإسباني: “ليست هذه المرة الأولى لهم، ونحن نعرف كيف نتعامل مع الأمر”.

واختتم غوارديولا حديثه قائلا: “إنهم على تواصل مع الأطباء وسيتأقلمون، لكنهم يعرفون ما عليهم فعله، وأنا أعتمد عليهم بالفعل”.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق سلسلة من 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، قبل مواجهة ليدز يونايتد، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ” برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

روسيا اليوم