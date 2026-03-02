رحلة هروب “مجنونة” لنجم برشلونة من إيران

عاش اللاعب الإسباني المغربي منير الحدادي رحلة هروب مروعة من إيران بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في البلاد يوم السبت، وصفتها مصادر مقربة منه لصحيفة “ماركا” بـ”المجنونة” والتي تشبه أحداث الأفلام السينمائية.

وكان الحدادي، الذي مثل سابقاً أندية برشلونة وبلنسية وإشبيلية، على متن الطائرة رفقة اللاعب إيفان سانشيز وفي لحظة الإقلاع تلقى الركاب أمراً بالنزول فوراً بسبب وقوع هجوم جوي، ما أدى إلى إلغاء الرحلة.

واضطر نادي استقلال طهران لتوفير سائق للاعب الذي قطع رحلة برية شاقة استغرقت 16 ساعة باتجاه الحدود التركية، وأكدت المصادر أنه وصل إلى تركيا وهو “بخير وبصحة جيدة” وينتظر العودة إلى إسبانيا.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تعليق الدوري الإيراني ومغادرة المحترفين الإسبان للبلاد، ومن بينهم الحارس أنطونيو أدان، تنفيذاً لتوصيات وزارة الخارجية الإسبانية التي حثت 158 إسبانياً المتواجدين هناك على المغادرة بكل الوسائل المتاحة نتيجة تصاعد الصراع.

وفعل الاتحاد الإسباني لكرة القدم فريق أزمة لدعم اللاعبين والمدربين في المنطقة المتضررة، من خلال قناة اتصال مخصصة وتنسيق مستمر مع السفارات.

العربيه نت