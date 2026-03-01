المجلس الاعلي للشباب والرياضة ولاية الخرطوم يعلن انطلاقة بطولة «سوادر» للخماسيات

دشّن المجلس الأعلى للشباب والرياضة – الإدارة العامة للرياضة فعاليات بطولة «سوادر» للخماسيات لكرة القدم، ضمن برامج المجلس لشهر رمضان المعظم، وذلك مساء العاشر من رمضان 1447هـ بملعب مركز شباب كرري، وسط حضور رسمي وجماهيري لافت.

وجاءت البطولة برعاية كريمة من والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وبشراكة استراتيجية مع شركة سوادر لمواد البناء والتشطيب، فيما أشرف على التنظيم ومتابعة الترتيبات الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة د. بابكر علي يحي، لتقام المنافسات تحت الشعار الوطني الملهم: «نبني مجدك يا وطن».

وشرف الافتتاح بروف أحمد آدم وزير الشباب والرياضة الاتحادي ووالي الولاية، يرافقه الأمين العام للمجلس، بحضور الأستاذ الطيب سعد الدين المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام الوزير المكلف، ودكتور عمار زكريا مدير التعليم الخاص بالولاية، إلى جانب قيادات المجلس ومدير الإدارة العامة للرياضة، ومدير الادارة العامة الشباب، ومدير صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومدير المفوضية، فضلاً عن مشاركة ممثلي عدد من الاتحادات الرياضية الذين أكدوا تكامل الجهود لخدمة الحراك الرياضي بالولاية.

وأكدت الكلمات المصاحبة للافتتاح أن البطولة تمثل منصة لتعزيز الروح الرياضية، وترسيخ قيم التنافس الشريف بين الشباب، إلى جانب إحياء ليالي رمضان ببرامج تجمع بين المتعة والانضباط، وتفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات.

وعلى صعيد المنافسات، شهدت ضربة البداية مواجهة قوية جمعت بين فريقي أكاديمية كنترول ونجوم الحارة (21)، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، عكس المستوى الفني المتطور للفرق المشاركة، ومهّد لانطلاقة واعدة لبطولة يتوقع أن تحفل بالمزيد من التنافس والتشويق في أيامها المقبلة.