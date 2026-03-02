رياضية

الزمالك يهزم بيراميدز على صدارة الدوري المصري

2026/03/02
تربع الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1- صفر في قمة منافسات الجولة العشرين من المسابقة يوم الأحد.
وأحرز حسام عبد المجيد الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة التي أقيمت على ملعب “الدفاع الجوي” معقل بيراميدز.
بهذا الفوز يواصل الزمالك سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، خلفه بيراميدز ثانياً برصيد 37 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن حامل اللقب الأهلي وسيراميكا كليوباترا، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

2026/03/02