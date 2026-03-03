بعد الحرب.. ترجيح انسحاب إيران من “المونديال الأميركي”

رجحت صحيفة “طهران تايمز” انسحاب منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

ووفق تقرير للصحيفة المقربة من النظام الإيراني، الأحد، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يراقب التطورات في إيران عقب اندلاع عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة المشتركة لكأس العالم للرجال هذا الصيف، ضد إيران التي تأهلت إلى البطولة ومن المقرر أن تلعب مباريات مجموعتها في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، علق في وقت سابق من السبت، على احتمال استبعاد المنتخب من المونديال، قائلا: “تأهلنا بجدارة ولم يقدم لنا أحد هذا الحق كمنحة ليتم سحبه الآن، وعليه فلا يحق للدولة المضيفة استبعاد فريق وإضافة آخر”.

وأضاف: “تأهلنا بقوة وبصفتنا متصدري المجموعة إلى كأس العالم. لدينا بعض القيود والملاحظات لكننا نواصل العمل بكل قوة، وجرى التخطيط لمباراتين وديتين جيدتين سيتم الإعلان عنهما قريبا”.

لكن تاج أكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن “الأوضاع الحالية تجعل المشاركة في البطولة المقامة على الأراضي الأميركية محل شك كبير”.

وأضاف، في كلماته التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “مع ما حدث اليوم (السبت) ومع هذا الهجوم الأميركي، من غير المرجح أن نستطيع النظر إلى كأس العالم بتفاؤل، لكن قادة الرياضة هم من يجب أن يتخذوا القرار النهائي بشأن ذلك”.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الإيراني أن الملف لم يعد رياضيا فقط، بل بات مرتبطا بالظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة حاليا.

ومن المقرر أن تلعب إيران ضد بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في المجموعة السابعة للمونديال.

يشار إلى أن ممثلي منتخب إيران غابوا عن سحب قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي، بسبب رفض واشنطن منحهم تأشيرة دخول، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

والسبت قال الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم، إن الوضع في إيران “سيظل قيد المراقبة”.

وأوضح غرافستروم، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كارديف: “قرأت الأخبار حول إيران هذا الصباح بالطريقة نفسها التي قرأتم بها أنتم. عقدنا اجتماعا ومن المبكر التعليق بالتفصيل، لكننا سنراقب التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم”.

وأضاف الأمين العام للفيفا: “أجرينا قرعة النهائيات في واشنطن بمشاركة جميع المنتخبات، وتركيزنا ينصب على كأس عالم آمنة بمشاركة جميع الفرق. سنستمر بالتواصل كما نفعل دائما مع الحكومات الثلاث (المضيفة) كما نفعل في أي حال. الجميع سيكون بأمان”.

ومن المقرر أن تستضيف لوس أنجلوس مباراتين لإيران، بينما تحتضن سياتل المباراة ضد مصر في 26 يونيو المقبل.

