خيتافي يهزم ريال مدريد ويحرمه من مطاردة برشلونة

2026/03/03
فجر خيتافي مفاجأة كبيرة بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد بهدف دون رد يوم الاثنين ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، تلقى مارتن ساتريانو لاعب خيتافي كرة من خارج منطقة الجزاء سددها بقوة في شباك أصحاب الأرض قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، وحافظ فريقه على تقدمه طوال الحصة الثانية التي شهدت طردين في آخر لحظاتها الأول من نصيب فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد والثاني من نصيب أدريان ليزو لاعب خيتافي.
وتقدم خيتافي إلى المركز 11 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما بقي رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة خلف المتصدر برشلونة بفارق 4 نقاط.

