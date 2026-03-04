ليفربول يعيد حساباته بشأن مستقبل نجمه محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بات محل شك كبير، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، واحتمالية رحيله بعد مسيرة امتدت منذ عام 2017.

وبحسب شبكة TeamTalk، فإن إدارة ليفربول بدأت فعليا دراسة خيار بيع قائد منتخب مصر، في ظل تبقي عام واحد فقط على عقده، ما يجعل الصيف المقبل فرصة أخيرة لتحقيق عائد مالي قبل دخوله السنة الأخيرة دون تجديد.

رغم المكانة التاريخية التي صنعها صلاح داخل النادي، بعدما سجل 252 هدفا وتوج بـ8 ألقاب كبرى منذ انضمامه قادما من روما مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، فإن موسم 2025-2026 شهد تراجعا ملحوظا في أرقامه، حيث اكتفى بـ7 أهداف فقط، مع سلسلة صيام تهديفي امتدت لعشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحصل صلاح على أعلى راتب في تاريخ النادي، يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يدفع الإدارة للتفكير في إعادة هيكلة الرواتب وتوفير سيولة لدعم الفريق بصفقات جديدة.

تشير التقارير إلى أن ليفربول قد يوافق على بيع اللاعب مقابل 20 إلى 25 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب توفير ما يقارب 20.8 مليون جنيه سنويًا من بند الرواتب، ليصل إجمالي الوفر المتوقع إلى نحو 45 مليون جنيه إسترليني يمكن استثمارها في تدعيمات جديدة.

أما عن الوجهة المحتملة، فتتراوح التكهنات بين الانتقال إلى الدوري السعودي أو خوض تجربة في الدوري الأمريكي، في حال حسم قراره بالرحيل.

ويبقى أمام صلاح ما بين 13 و21 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم، في محاولة لإنهاء رحلته المحتملة بلقب جديد يضيفه إلى إرثه الكبير مع “الريدز”.

