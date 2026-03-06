ميسي الأكثر تأثيرا في العالم خلال 2025.. ويتفوق على مبابي وكين

كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية عن قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في المباريات على مستوى العالم خلال عام 2025، حيث تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي، الترتيب متفوقا على الفرنسي كليان مبابي، لاعب ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين.

ميسي يتصدر المساهمات التهديفية

جاء ليونيل ميسي في صدارة القائمة بعدما سجل 59 مساهمة تهديفية ما بين تسجيل الأهداف وصناعتها ليؤكد تأثيره الكبير في نتائج فريقه، متفوقا على هاري كين الذي حقق 42 مساهمة تهديفية بينما حل كيليان مبابي في المركز الثالث بعدما سجل 41 مساهمة.

التفوق مستمر مع احتساب صعوبة المباريات

وعند احتساب عامل صعوبة المباريات التي خاضها اللاعبون حافظ ميسي على صدارة الترتيب أيضًا بعدما جمع 66.3 نقطة، متقدمًا بفارق بسيط عن كيليان مبابي الذي حصل على 65.4 نقطة فيما جاء هاري كين في المركز الثالث برصيد 64.5 نقطة.

ميسي يقترب من الهدف التاريخي رقم 900

وعلى صعيد آخر، يواصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ في مسيرته الكروية، حيث أصبح قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 900 في مشواره الاحترافي مع الأندية ومنتخب الأرجنتين.

وكان النجم الأرجنتيني قد سجل هدفين في فوز فريقه انتر ميامي على أورلاندو سيتي بنتيجة 4 – 2 في مباراة ديربي فلوريدا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأمريكي.

إنجاز تاريخي يمتد لأكثر من عقدين

وحقق ميسي إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعدما واصل التسجيل أو صناعة الأهداف في المسابقات الرسمية لمدة 22 عامًا متتالية، منذ عام 2005 وحتى عام 2026 في مسيرة استثنائية تعكس استمراريته وتأثيره الكبير في كرة القدم عبر الأجيال.

ورفع ميسي رصيده إلى 898 هدفًا رسميًا في مسيرته مع الأندية ومنتخب الأرجنتين ليصبح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى الهدف رقم 900 وهو إنجاز قد يتحقق في المواجهة المقبلة أمام دي سي يونايتد.

قائمة اللاعبين الأكثر حسمًا للمباريات في 2025

ليونيل ميسي – 66.3 نقطة (إنتر ميامي)

كيليان مبابي – 65.4 نقطة (ريال مدريد)

هاري كين – 64.5 نقطة (بايرن ميونخ)

مايكل أوليس – 54.9 نقطة (بايرن ميونخ)

فانجيليس بافليديس – 49.3 نقطة (بنفيكا)

إيرلينج هالاند – 46.8 نقطة (مانشستر سيتي)

لامين يامال – 46.0 نقطة (برشلونة)

لويس سواريز – 45.7 نقطة (سبورتينج لشبونة)

لويس دياز – 44.0 نقطة (بايرن ميونخ)

أندرس دراير – 42.1 نقطة (سان دييجو)

صدى البلد