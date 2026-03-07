شقيق النجم الألماني سامي خضيرة يختار تمثيل منتخب عربي في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الخميس، الانتهاء من إجراءات تأهيل اللاعب الألماني من أصول تونسية راني خضيرة ليكون جاهزا رسميا للعب مع “نسور قرطاج” في مونديال 2026.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، إن محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد صادقت رسميا على تغيير الانتماء الرياضي للاعب راني خضيرة.

وأضاف أنه جرى إعلام الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحادين الإفريقي والأوروبي للعبة بهذا القرار بصفة رسمية.

وذكر الاتحاد التونسي أنه “يعرب عن اعتزازه بنجاح هذا الملف، وترحيبه بانضمام راني خضيرة إلى عائلة كرة القدم التونسية، متمنيا له حظا موفقا مع نسور قرطاج”.

وراني خضيرة (32 عاما) هو الشقيق الأصغر لنجم نادي ريال مدريد السابق ومنتخب ألمانيا سامي خضيرة المتوج بكأس العالم في 2014 بالبرازيل.

وولد راني خضيرة في ألمانيا من أب تونسي وأم ألمانية وينشط حاليا كلاعب خط وسط مع نادي يونيون برلين في الدوري الألماني الممتاز.

وبدأ خضيرة مسيرته في نادي شتوتغارت ولعب أيضا لنفس الفريق قبل الانتقال إلى أندية لايبزيغ وأوغسبورغ ثم يونيون برلين ولعب أيضا لمنتخبات الشباب لألمانيا.

ويسعى الاتحاد التونسي إلى استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية من أبناء المهاجرين الذين ينشطون في الخارج، لتعزيز المنتخب الأول وفي جميع الفئات السنية، من أجل رفع فرصه في المنافسة في البطولات القارية والدولية.

وستلعب تونس، التي تشارك للمرة السابعة في تاريخها في المونديال، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي الثاني، وهي أوكرانيا وألبانيا والسويد وبولندا.

ويأمل المنتخب التونسي هذه المرة بقيادة المدرب الفرنسي -التونسي صبري لموشي، في تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

روسيا اليوم