بسبب أنف إسماعيلا سار.. تقنية “الفار” تلغي هدف كريستال بالاس أمام توتنهام

شهد لقاء كريستال بالاس ومضيفه توتنهام في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي موقفا غريبا ومثيرا للجدل، عندما ألغي هدف المهاجم إسماعيلا سار لصالح الضيوف بسبب حالة تسلل دقيقة شملت أنفه.

وعند الدقيقة 32 والنتيجة لا تزال سلبية، اخترق المهاجم السنغالي إسماعيلا سار دفاعات توتنهام بعد تمريرة من إيفان غيساند، وسدد كرة مرتدة استقرت في الشباك، لكن أفراح لاعبي كريستال بالاس تحولت إلى حيرة عندما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” لمراجعة حالة تسلل محتملة.

وبدا للوهلة الأولى أن الهدف سيحتسب، لكن لقطات إعادة العرض من نظام التسلل شبه الآلي أظهرت أن مقدمة وجه سار وتحديدا أنفه كانت متقدمة بشكل هامشي جدا عن خط الكرة لحظة التمرير ليتم إلغاء الهدف.

ولم يخف مشجعو كرة القدم الإنجليزية استياءهم من القرار، حيث تدفقت التعليقات على منصة “إكس” منتقدة استخدام التكنولوجيا بهذه الدقة المفرطة.

ورغم إلغاء الهدف فقد نجح كريستال بالاس في انتزاع الفوز بنتيجة 3-1.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، أما توتنهام فلديه 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة عن كل من نوتنغهام فورست السابع عشر، ووستهام يونايتد الثامن عشر، أول مراكز الهبوط.

