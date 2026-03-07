ميسي يقدم هدية خاصة لترامب

في زيارة بروتوكولية تاريخية إلى البيت الأبيض، اجتمع أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي ولاعبو إنتر ميامي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتفالا بفوز الفريق بلقب كأس الدوري الأمريكي.

الهدايا التي قدمها وفد إنتر ميامي في المكتب البيضاوي على اهتمام واسع، حيث عكست هذه التفاصيل الهوية البصرية للنادي ومكانة نجومه في الولايات المتحدة.

وجاءت اللحظة الأبرز عندما قدم ميسي شخصيا للرئيس الأمريكي كرة قدم وردية اللون من إصدار محدود، وهو اللون المؤسسي الذي أصبح علامة مميزة لإنتر ميامي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن الكرة تتضمن نقوشا تفصيلية تخلد أبرز المحطات الأخيرة لفريق إنتر ميامي، وتمثل رمزا لتحول كرة القدم في ميامي ونموها كقوة رياضية جديدة.

ورافق هذه اللفتة تقديم خورخي ماس، رئيس نادي إنتر ميامي، قميصا يحمل الرقم 47، في إشارة مباشرة إلى ترتيب دونالد ترامب في التسلسل الزمني لرؤساء الولايات المتحدة، كـ”الرئيس السابع والأربعين”.

لكن الهدية التي أثارت أكبر قدر من الفضول كانت الساعة التي قدمها خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، وهي قطعة فاخرة من علامة تودور (الشقيقة لـ “رولكس” والراعي الرسمي لإنتر ميامي)، وتحديدا موديل بلاك باي كرونو “بينك” (Black Bay Chrono “Pink”).

ورغم أن سعر هذه الساعة قد يرتفع بشكل كبير في سوق الهواة وجامعي القطع النادرة بسبب ندرتها،

إلا أن سعرها الرسمي يبلغ حوالي 5600 يورو وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقد صممت هذه الساعة بالتعاون مع أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي، وأصبحت رمزا للفخامة لدى أبرز أعضاء النادي.

