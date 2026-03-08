محرز يواصل تألقه في “ديربي جدة” ويتمسك بوعده لجماهير الأهلي

أتم الأهلي الانتصار في “ديربي جدة” ذهابا وإيابا، وتغلب بنتيجة 3-1 على الاتحاد، في لقاء الدور الثاني، بعدما كان قد فاز بهدف دون رد ذهابا.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للأهلي في مباراة أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وبدا الجناح الدولي الجزائري، الفائز بجائزة رجل المباراة، مستحسنا للقمم الكبرى، وبالأخص “ديربي جدة” الذي كان بطله في مباراة الذهاب بالانتصار بهدفه.

وهذا الهدف هو الرابع لمحرز في الموسم الحالي، فأصبح له هدفين في مواجهتي “ديربي جدة”، بخلاف هدفين في شباك فريقي نيوم والشباب.

ويحمل محرز وعدا لجماهير الأهلي بتحقيق لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

روسيا اليوم