هل يحق للمسافر مطالبة شركة الطيران بالتعويض في الظروف القاهرة؟

في ظل تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً في العديد من الدول بسبب إغلاق المجال الجوي نظراً للأوضاع العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جانب آخر، قد يتساءل بعض المسافرين عن حقهم في مطالبة شركات الطيران بتعويض عن إلغاء الرحلة أو تأجيلها لفترة من الوقت قد تستغرق أيام أو أكثر.

وفي حلقة سابقة من برنامج “بموجب القانون” على قناة الريان في يونيو الماضي، ورداً على سؤال يتعلق بأحقية المسافرين في مطالبة شركات الطيران بالتعويض بسبب تأخير إقلاع الرحلة أو إلغاءها إذا كان التأخير بسبب ظروف قاهرة مثل الطوارئ أو الإعصار أو الأمطار أو غيرها من الأسباب، التي تحتم تأخير الرحلة؟ أوضح المحامي خالد الحرمي أنه لا يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بالتعويض في حال تأخّر إقلاع الطائرة أو وصولها بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

الشرق القطرية