شاهد بالفيديو.. مقطع للقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع “يأجوج ومأجوج” بشارع المطار بالخرطوم يثير سخرية جمهور مواقع التواصل

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أبرزهم الصحفي محمد حامد جمعة نوار, مقطع فيديو للقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو ظهر فيه القائد الميداني الملقب بيأجوج ومأجوج, العام السابق وتحديداً في أواخر شهر رمضان للعام 2025, وهو في وسط شارع المطار.

وسخر يأجوج, وقتها من خروجهم من العاصمة الخرطوم, مؤكداً أن النشطاء على الميديا قالوا لهم “لو بقيتوا أبري ما بتصوموا معانا”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور حديث القائد الميداني للمليشيا, بسخرية كبيرة داخل التعليقات أ[رزها: (عيال عوين جرو).

محمد عثمان _ النيلين