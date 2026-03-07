شاهد بالفيديو.. الحسناء أمول المنير تحكي تفاصيل زواجها من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع

حلت المودل, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, الحسناء أمل المنير, ضيفة على المذيعة الشهيرة شهد المهندس, في برنامج “بودكاست”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث المودل الشهيرة باسم أمول المنير, عن قصة زواجها من الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, قبل أشهر من الحرب.

وقالت أمول, أنها تفاجأت بزواجها الذي تم سريعا حيث كانت وقتها لا تفكر في الزواج من الأساس, مؤكدة أن الموضوع تم في أيام معدودة.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن زوج المودل أمول المنير, أحمد آدم عيسى, كان قد قتل في الأيام الأولى من الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

