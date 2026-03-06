عودة موقع أمازون للعمل بعد انقطاعات في أميركا

أظهر موقع داون ديتيكتور يوم الخميس أن موقع التجارة الإلكترونية التابع لشركة أمازون عاد إلى العمل بشكل كبير بعد تعرضه لعطل أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وبدأ الانقطاع عند حوالي الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتراجع إلى أقل من 1700 حالة إبلاغ عن مشكلات في الموقع بحلول الساعة 6:13 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بذروة بلغت أكثر من 22700 بلاغ من المستخدمين، وفقًا لما أظهره موقع داون ديتيكتور، بحسب “رويترز”.

ويمكن أن يختلف العدد الفعلي للمتضررين من الانقطاع عما يظهره داون ديتيكتور لأنه يعتمد على البلاغات المقدمة من المستخدمين.

وقال متحدث باسم أمازون في وقت سابق من يوم الخميس: “نأسف لأن بعض العملاء قد يواجهون مشكلات أثناء التسوق. نقدر صبر العملاء بينما نعمل على حل المشكلة”.

يأتي هذا الانقطاع بعد أقل من ستة أشهر من الانقطاع الواسع الذي تعرضت له الشركة التي تتخذ من سياتل مقرًا لها في أكتوبر 2025، وهي واقعة تسببت في اضطراب عالمي وأدت إلى تعطل آلاف التطبيقات وأنظمة الدفع وأماكن العمل لساعات.

وبشكل منفصل، تضررت بعض مراكز بيانات أمازون في الإمارات والبحرين جراء ضربات بطائرات مسيرة في وقت سابق من الأسبوع مما أدى إلى تعطل خدماتها السحابية.

