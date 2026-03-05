شاهد بالفيديو.. أغرب قصة يمكن سماعها.. سيدة سودانية تقع في غرام شاب بعد نزوحها من الخرطوم وقبل الإرتباط به اكتشفت أنه إبنها

حكت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, الشهير كوثر عبد الله, كواليس قصة حقيقية أثارت ذهول جمهورها ومتابعيها عبر منصتها على “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نقلت التيكتوكر, المعروفة بماما كوكي, القصة من صاحبتها كما سردتها لها في مداخلة لها.

وتقول القصة أن سيدة سودانية, انفصلت عن زوجها بعد الحرب, ونزحت خارج البلاد لإحدى الدول العربية بعدما تركت أبنائها مع طليقها بالسودان.

وتابعت بسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن السيدة توظفت في إحدى الشركات وتعرفت هناك على شاب سوداني, خطف قلبها من أول لقاء جمع بينهما.

وواصلت ماما كوكي, الشاب بادل السيدة المشاعر وأعلن لها رغبته في الارتباط بها والزواج منها لكنها تحججت بفارق العمر الكبير بينهما, إلا أن الشاب أقنعها.

وأضافت: كان شرط السيدة أن تتعرف على أسرة الشاب الذي أخبرها بقصته وأنه يعيش مع أسرة ليست أسرته بالتبني, بعدما تركته والدته وهو صغير عند إحدى القابلات.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن المفاجأة كانت عندما استرجعت السيدة شريط الذكريات عندما كانت طالبة وأنجبت طفل بطريقة غير شرعية وتركته مع إحدى القابلات, وهربت.

السيدة بعدما علمت بقصة الشاب تركت عملها وقامت بإغلاق هاتفها بعدما تأكدت أن الشاب الذي يرغب في الزواج منها هو إبنها الذي تركته وهو في أيامه الأولى.

محمد عثمان _ النيلين