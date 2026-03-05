شاهد بالفيديو.. لماذا تدعم الإمارات مليشيا الدعم السريع؟ إعلامي مصري شهير يكشف الأسباب!!

أشاد الإعلامي المصري, الشهير توفيق عكاشة, بمواقف حكومة الإمارات, تجاه حكومة بلاده وذلك خلال استضافة تلفزيونية على إحدى القنوات المصرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نفى عكاشة, الأحاديث المتداولة عن مواقف الإمارات, ضد مصر, مؤكداً أن الإمارات, لم تقف يوما ضد مصر, أو مصالحها.

كما كشف الإعلامي المصري, الشهير أسباب دعم الإمارات, لقائد مليشيا الدعم السريع, “حميدتي”, وذكر أن السبب في ذلك هو إحتواء الرئيس عبد الفتاح البرهان, لجماعة الأخوان.

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: الأمارات, وجدت أن “حميدتي”, رفض هذا الأمر ووقف ضد المصالحة الإخوانية بعودة النظام السابق لذلك قامت الإمارات, بدعمه.

محمد عثمان _ النيلين