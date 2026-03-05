مداراتمنوعات

بالصورة.. بعد أن أذاقها مرارة الظلم والإتهامات.. شاهد أول تصريح من الفنانة إيمان الشريف بعد إلقاء القبض على التيكتوكر “بارود” وإيداعه في السجن

2026/03/05
maxresdefault 10 e1772733551399

خرجت الفنان السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, بتدوينة قامت بنشرها على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن تدوينة الفنانة جاءت بعد إعلان القبض على التيكتوكر المثير للجدل أحمد بارود, وإيداعه أحد السجون بسلطنة عمان.

وكانت الفنانة إيمان الشريف, أحد التيكتوكر “بارود”, الذي أذاقها مرارة الظلم بإتهامات مشينة خلال بث مباشر له عبر تطبيق تيك توك.

f0dd99f5 d0f6 4aed 8b32 6125a72fe047

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت المطربة الشهيرة على حسابها: (“عدالة السماء” يقينًا بانتصار الحق وزوال الباطل بتقدير إلهي شكرا سلطنة عمان دولة القانون.. أحمد بارود, الحق بالقانون باذن الواحد الاحد).

محمد عثمان _ النيلين

