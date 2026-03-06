بسبب الأعلى مشاهدة.. حرب باردة بين عمرو سعد والمخرج محمد سامي

يشهد سباق الدراما الرمضاني منافسة من نوع آخر، وحربا باردة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، بسبب التنافس على لقب الأعلى مشاهدة في رمضان.

محمد سامي الذي يغيب عن الموسم هذا العام، تتواجد زوجته الفنانة مي عمر، من خلال مسلسلها “الست موناليزا” الذي انتهى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

فيما يتواجد الفنان عمرو سعد، من خلال مسلسله “إفراج” الذي يستمر عرضه طوال شهر رمضان، إذ ينتمي إلى أعمال الـ 30 حلقة.

ومع نهاية عرض مسلسل “الست موناليزا”، حرص المخرج محمد سامي على توجيه التحية لزوجته، وفريق مسلسلها بأكمله، مؤكدا على أن المسلسل استمر في صدارة المشاهدات، طيلة أيام العرض.

مشددا على كون المسلسل لم يتراجع عن المركز الأول، منذ بداية عرضه وحتى موعد الحلقة الأخيرة، موجها التحية لكل من شارك في العمل، الذي لم يمتلك فيه أي دور رسمي.

ولم تمض ساعات، حتى خرج الفنان عمرو سعد في مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ليؤكد على أن مسلسله “إفراج”، هو المسلسل صاحب المشاهدة الأعلى في شهر رمضان.

وكشف عمرو سعد عن امتلاكه لمستندات من 3 شركات كبرى، تتولى عملية حسابات المشاهدة عبر القنوات، مشيرا إلى كون المستندات تؤكد أن مسلسله هو الأعلى مشاهدة، ليس في رمضان فقط، بل في السنوات العشر الأخيرة.

ويبدو أن كلمات عمرو سعد، لم تعجب المخرج محمد سامي، الذي لجأ إلى طريقتين من أجل الرد، الأولى نشر فيها صورة عبر خاصية القصص المصورة على “انستغرام”.

ويظهر في الصورة ترتيب الأعلى مشاهدة عبر شبكة “شاهد VIP” التي عرض عليها مسلسل “الست موناليزا”، ويعرض عليها مسلسل “إفراج”، مؤكدا على أن مسلسل “الست موناليزا” مازال مستمرا في المركز الأول رغم انتهاء عرضه قبل يوم كامل.

ووجه سامي المباركة لعمرو سعد، بعد أن وجه إليه الحديث قائلا “ببارك لأخويا وصديقي النجم عمرو سعد إن مسلسله في ال Top Ten.. ويحتل المرتبة رقم 6.. وتستاهل يا عمرو انت محترم ومجتهد وبتعمل مجهود كبير جدا”.

ولم يكتف سامي بهذا الأمر، بل نشر مقطع فيديو لم يذكر فيه اسم عمرو سعد بشكل صريح، لكنه تحدث للرد على ما قاله عمرو سعد في الفيديو الخاص به.

وتحدث سامي عن الدلائل التي تشير إلى نجاح الأعمال الدرامية، والآلية التي تتبعها المنصات، والتي تكشف عن الأعمال الدرامية المتصدرة بشكل تلقائي.

وشكك المخرج المصري، في الآلية الخاصة بتحديد نسب المشاهدة عبر القنوات، ساخرا مما قيل عن كون هناك مسلسل يعرض في الموسم الحالي، ويتصدر نسبة المشاهدات طوال السنوات العشر الأخيرة.

كما تطرق لما ذكره عمرو سعد مؤخرا بكون صاحب القيمة التسويقية الأعلى، ليعلق سامي قائلا “يعني انت أعلى من كريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد عز.. ما هو الجمهور مش هيقتنع بالكلام ده”، لكنه لم يذكر اسم الفنان عمرو سعد بشكل مباشر.

العربيه نت