الإلكتروليتات تغزو مستحضرات العناية بالبشرة في 2026

بدأت المختبرات التجميلية مؤخراً تستعين بالإلكتروليتات في مجال العناية بالبشرة، فبعد أن أثبتت هذه المكونات فعاليتها في مجال تغذية الرياضيين، نجدها اليوم تدخل في تركيبات اللوشن، والكريمات، والأقنعة المرطبة للوجه بالإضافة إلى كريمات محيط العينين وبلسم الشفاه.

تدخل الإلكتروليتات (المغنيزيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم) إلى مستحضرات العناية التجميلية كمعادن أساسية تعزز ترطيب الجلد، وترمم حاجزه الواقي، وتوازن درجة حموضته. وهذا ما يضفي على البشرة اكتنازاً ونضارةً كما يخفف من خطوطها الدقيقة.

– دورها الحقيقي:

لا يقتصر دور الإلكتروليتات على جذب الماء فحسب كما تفعل المرطبات الكلاسيكية، بل تساهم في توزيعها. وفي الوقت الذي يحتفظ فيه حمض الهيالورونيك بالماء في الفراغ المحيط بالخلايا، تساهم الإلكتروليتات في تنقله عبر طبقات البشرة المختلفة. وهي بذلك تساهم في انتشار الماء بشكل متجانس داخل أنسجة الجلد.

يحصل الجسم على بعض هذه المعادن من الطعام، ولكن لا تصل سوى نسبة ضئيلة منها إلى الجلد ولذلك يمكن التعويض عن النقص فيها عبر الاستخدام الموضعي. وقد أظهرت الاختبارات أن الاستخدام المنتظم لمستحضرات غنية بالإلكتروليتات يمكن أن يزيد من مستويات ترطيب البشرة ويحسن قدرة الجلد الداخلية على الاحتفاظ بالماء.

تأثيرها وحدودها:

تساهم الإلكتروليتات في الحفاظ على توازن البشرة، إذ يقوم كل من الكالسيوم والمغنيزيوم في تحفيز العناصر المكونة لحاجز البشرة. وهي تقوم أيضاً بتعزيز التواصل المائي بين طبقات البشرة وبالتالي تدعم تجديد الخلايا. وهذا ما يجعل دخول الإلكتروليتات إلى عالم مستحضرات العناية بالبشرة جزءاً من اتجاه أوسع يقوم على التقارب بين التغذية والعناية بالبشرة، ولكن استعمالها لا يعود إلى موضة عابرة بل يرتكز على ثلاث مستويات:

• دورها المنهجي في تنظيم آليات الترطيب.

وجودها وتوزيعها في البشرة

• الاختبارات التي أظهرت أن مزيجها قادر على تحفيز إنتاج خمسة بروتينات أساسية لصحة الجلد.

– أهدافها ومفاعيلها:

يحتاج الماء إلى مواد ناقلة لكي يتغلغل في خلايا البشرة ويبقى فيها. وهنا يأتي دور الإلكتروليتات التي تقوم بتنظيم توازن السوائل في الجسم وتعمل كمغناطيس جاذب للترطيب على البشرة من خلال تحقيق الأهداف التالية:

• التنظيم:

فوفقاً لدراسة نشرتها إحدى أبرز المجلات الطبية الأميركية، تساعد الإلكتروليتات في إيصال الماء إلى المناطق التي تحتاجها البشرة بشدة عن طريق تنشيط القنوات الدقيقة التي توزع الماء بين الخلايا، مما يساعد في الحصول على بشرة نضرة.

• التهدئة:

غالباً ما تعاني البشرة الجافة أو المصابة بالتحسس من حاجز ضعيف، ولذلك فهي تحتاج إلى الكالسيوم الذي يحفز الخلايا على تجديد نفسها وإنتاج السيراميدات المسؤولة عن بناء الجلد. أما المغنيزيوم فهو العنصر المهدئ إذ يساعد في تقليل الالتهاب ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

الحماية:

تساهم الإلكتروليتات في الحفاظ على حاجز الجلد، كونها تحميه من الأشعة فوق البنفسجية، والتوتر، والتلوث. وهي تحافظ على درجة الحموضة الطبيعية للبشرة مما يساهم في حمايتها من الجفاف والتحسس.

العربيه نت