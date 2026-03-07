شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يزور المطرب محمد بشير بمنزله ويقدم له اعتذار رسمي

شهد منزل الفنان محمد بشير, بالعاصمة المصرية القاهرة, اليوم السبت, احتشاد عدد من الصحفيين, والمطربين, تقدمهم الفنان جمال فرفور, وشريف الفحيل, وحنان بلوبلو, ومحمد بشير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حضر الصحفي هيثم كابو, وأحمد دندش, وفاطمة الصادق, مديرة قناة البلد الفضائية.

الجلسة أقيمت من أجل الصلح بين الفنان شريف الفحيل, وزملائه جمال فرفور, ومحمد بشير, اللذين تعرضا لهجوم من الأول عبر مقاطع فيديو قام بنشرها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تقدم الفحيل, باعتذار رسمي لزملائه فرفور, ومحمد بشير, اللذان تقبلا اعتذاره في أجواء من التسامح والعفو الجميل.

محمد عثمان _ النيلين