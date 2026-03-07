شاهد بالصورة والفيديو.. أول لقاء بين فرفور وشريف الفحيل بعد خلافهما الشهير والأول يعاتب: (انت اتهمتني بقتل نادر خضر وهذا ردي عليك!!)

أقام مطربون, وصحفيون, سودانيون, جلسة صلح بين المطربين جمال فرفور, ومحمد بشير, وشريف الفحيل, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان شريف الفحيل, كان قد هاجم زملائه فرفور, ومحمد بشير, خلال عدد من مقاطع الفيديو التي قام بنشرها على منصاته.

وشهد جلسة الصلح, عدد من الصحفيين أبرزهم هيثم كابو, وأحمد دندش, وفاطمة الصادق, إضافة للمطربين مصطفى البربري, وحنان بلوبلو.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عاتب فرفور, الفحيل, مذكره بأنه قام بإتهامه بمقتل الفنان نادر خضر, ورغم ذلك أكد فرفور, أنه رده عليه في قناة البلد, وقتها أنه غير زعلان منه.

محمد عثمان _ النيلين