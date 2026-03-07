شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يكسف مصير القوات المشتركة والبراؤون ودرع السودان وما ستفعله الدولة تجاههم في الأيام القادمة

كشف الفريق عضو مجلس السيادة, مساعد القائد العام للجيش, الفريق أول ركن ياسر العطا, عن ترحيب كل قادة القوات المساندة للجيش, بالإندماج داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد مساعد قائد الجيش, في لقاء حاشد وسط الضباط, والجنود, تفعيلهم لآلية الدمج والتسريح, داخل القوات المسلحة خلال الأيام القادمة.

وقال العطا, أن من أراد الانضمام للجيش حسب المعايير المعمول بها “حبابو”, مؤكداً أن الجيش, لكل أبناء الشعب السوداني, خصوصاً الذين قاتلوا بجانب القوات المسلحة في حرب الكرامة.

وأشاد سيادته بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بدور كل القوات المساندة المشتركة, ودرع السودان, والبراؤون, وذكر أن ما لا يرغب منهم في الانضمام للجيش, لزام علينا في سنقيم بإلحاقه بالتدريب المهني لكسب مهنة وحرفة.

محمد عثمان _ النيلين