تدشين إنارة الطرق الداخلية بمدينة المناقل بالطاقة الشمسية

دشّنت محلية المناقل الجمعة المرحلة الأولى من مشروع إنارة الطرق الداخلية بمدينة المناقل، بحضور الأستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج المدير التنفيذي للمحلية والشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة رئيس لجنة إعادة البناء والإعمار بالولاية.

وأوضح المهندس محمد عبد الرازق ممثل وزارة التخطيط العمراني أن المشروع نُفذ بالتعاقد مع شركة العتبة الهندسية بضمان 5 سنوات مؤكداً إلتزام الشركة بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي أن المشروع يستهدف تركيب (200) كشاف تعمل بالطاقة الشمسية بكلفة مليار جنيه، مجددا إلتزام المحلية بمواصلة جهود تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية بالمدينة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة ودعم مسيرة التنمية والإستقرار.