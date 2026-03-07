سياسية
مجلس الوزراء يُجيز خطة حكومة الأمل للعام ٢٠٢٦م
أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه بعد ظهر الجمعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس موضوعات جلسات مجلس الوزراء، وخطة حكومة الأمل للعام ٢٠٢٦م قدمتها وزير شؤون مجلس الوزراء السيدة د.لمياء عبدالغفار خلف الله، والتي اوضحت أن خطة العام ٢٠٢٦م تعتبر عام أساس للخطة الخمسية للحكومة ٢٠٢٦م – ٢٠٣٠م.
ووجه مجلس الوزراء بتحديد المشروعات والبرامج والأنشطة الخاصة بالوزارات بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ ومتصلة بأولويات حكومة الأمل في دعم المجهود الحربي والعودة الطوعية ومعاش الناس والخدمات الأساسية ، مؤكدا ضرورة التركيز على المشروعات والبرامج التى تدعم الايرادات والخزينة العامة وتساهم في تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.
كما وجه بالتركيز على بناء شراكات استراتيجية دولية وإقليمية.
سونا