مجلس الوزراء يُجيز خطة حكومة الأمل للعام ٢٠٢٦م

أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه بعد ظهر الجمعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس موضوعات جلسات مجلس الوزراء، وخطة حكومة الأمل للعام ٢٠٢٦م قدمتها وزير شؤون مجلس الوزراء السيدة د.لمياء عبدالغفار خلف الله، والتي اوضحت أن خطة العام ٢٠٢٦م تعتبر عام أساس للخطة الخمسية للحكومة ٢٠٢٦م – ٢٠٣٠م.