اكتمال الترتيبات لبداية العمل في تنفيذ المشروعات التنموية بمحلية بربر

وجه المهندس سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل باختيار شركات مؤهلة وذات كفاءة لتنفيذ مشروعات محلية بربر للعام الحالي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمحلية لمناقشة برامج التنمية مع الجهات المختصة بالمحلية برئاسة الأستاذ حسن كرار المدير التنفيذي للمحلية وترأسه اجتماع غرفة طوارئ الخريف بالمحلية، بمشاركة المهندس محمد الأمين فقيري مدير المباني والمهندس خالد فتحي مدير الطرق والجسور والمهندس أحمد برهان مدير الإدارة الهندسية ببربر.

ودعا وزير البنى التحتية لتشكيل فرق مشتركة للإشراف من الوزارة والمحلية، وأشاد المهندس سمير سعيد بجهد المحلية في الإستعداد والترتيب لخريف العام الحالي من خلال مراجعة وتأهيل المصارف والحمايات والتروس والسدود بمناطق الهشاشة إضافة لمراجعة المواعين النهرية وضبط عملها.

من ناحيته كشف الأستاذ حسن كرار عن المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها هذا العام بالمحلية والتي يأتي في مقدمتها مستشفى الأورام وتكملة متبقي طريق بربر العبيدية بطول تسعة كلم، وأضاف كرار أن العام سيشهد قيام مبنى محلية بربر الجديد وسفلتة عدد من الطرق الداخلية وبعض الطرق الترابية لربط مناطق الإنتاج بالأسواق والمدن.