ادخال (500) أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بدنقلا

دشن المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي بحضور عدد من القيادات اليوم ادخال (500) أسرة متعففة تحت مظلة التأمين بتمويل من موارد المحلية الذاتية في اطار برامج المسؤولية المجتمعية.

واكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا ان تدشين بطاقات التأمين الصحي للاسر المعتففة اضافة قوية لمسيرة الخدمات الصحية ويسهم في تخفيف حجم المعاناة عن كاهل مواطن المحلية.

واشار الى مواصلة جهود المحلية وتعاونها مع الصندوق القومي للتأمين الصحي والشركاء لزيادة التغطية التأمينية وتحسين مستوى الخدمات الصحية بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحلية.

من جانبها اكدت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالشمالية اهتمام الدولة ببرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية وتقليل اخطار المرض لاسيما على الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة من خلال الحزم المتآزرة التي تشمل بجانب البطاقة العلاجية المشاريع الصغيرة والدعم المباشر .

واشارت الى ان العام الحالي سيشهد ادخال المزيد من الاسر الفقيرة تحت مظلة التأمين الصحي، واكدت ان الصندوق مستمر في توسيع خدماته وتجويدها وتطويرها.

سونا