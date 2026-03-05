والي النيل الأبيض يستقبل قافلة مبادرة رئيس مجلس السيادة لدعم أسر الشهداء والوافدين

استقبل الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمباني أمانة حكومة الولاية بمدينة ربك اليوم قافلة مبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدعم أسر شهداء معركة الكرامة والنازحين والوافدين والمتأثرين بالحرب بولاية النيل الأبيض، والتي جاءت تحت شعار “عافية وطن ” وتحتوي على تسعة آلاف سلة غذائية.

وأشاد والي النيل الأبيض بالمبادرة، مؤكداً أنها تمثل دعماً حقيقياً للشرائح المستهدفة، واشار إلى أن الولاية استقبلت أعداداً كبيرة من الوافدين من ولايات كردفان ودارفور إلى جانب أسر الشهداء مما ضاعف من حجم الاحتياجات الإنسانية بالولاية، وأضاف أن هذه القافلة جاءت في الوقت المناسب لتلبية احتياجات هذه الفئات بالإضافة للفقراء والمساكين.

وتقدم الوالي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة على دعمه لولاية النيل الأبيض، وتعهد بأن القافلة ستصل إلى مستحقيها وتسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن هذه الأسر كما تعكس روح التكافل والتعافي الذي تشهده البلاد.

من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء عبدالله مفوضة العون الإنساني بولاية النيل الأبيض أن الولاية تسلمت مبادرة رئيس مجلس السيادة لدعم النازحين وأسر الشهداء والمتضررين من الحرب والمتمثلة في سلال غذائية بعدد تسعة آلاف سلة،

وأعربت مفوضة العون الإنساني عن شكرها لرئيس مجلس السيادة ووالي الولاية لاهتمامهما ورعايتهما لقضايا النازحين والمتأثرين بالحرب والوقوف معهم في هذه الظروف.

سونا