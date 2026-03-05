مدير الإنتاج بسنار يدعو لتمتين الشراكة بين البنك الزراعي وشركات التأمين والمزارعين

أشاد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بالإنابة مهندس علي شيخ ادريس بمبادرة شركة شيكان للتأمين لدفع خسائر المزارعين، داعيا الى ان تكون الشراكة طيبة مع المزارعين وشركات التأمين.

جاء ذلك في اجتماع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية اليوم مع شركات التأمين.

حيث دعا مدير عام وزارة الإنتاج بالإنابة لتمتين الشراكة بين البنك الزراعي وشركات التأمين والمزارعين من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم الاقتصاد.

فيما دعا مدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق بشير التوم بلة الوديع شركات التأمين للمتابعة الكاملة للعملية الزراعية وتثقيف المزارعين بما لهم وما عليهم في العملية االتأمينية، مشددا على التنسيق بين وزارة الإنتاج والبنك وشركات التأمين والمزارعين، وقال انه لا حل لكل الأزمات من غير الزراعة، شاكرا شركة شيكان لمبادرتها.

من جهته اكد رئيس قسم التأمين الزراعي بشركة شيكان للتأمين إيهاب عبدالهادي الجاك الى ان شركة شيكان دفعت تعويض ل 74 مزارع هم المتضررين من المزارعين المؤمنين بشركة شيكان، وقال ان هناك وثيقه يحتكم إليها بين البنك وشركات التأمين والمزارعين، مؤكدا اهمية إقامة ورش لتدريب المزارعين.

فيما دعا الأمين العام لاتحاد المزارعين بولاية سنار عبد المتعال هجو عطية الله شركات التأمين ان تحذو نهج شركة شيكان للتأمين، وقال ان الاتحاد طرح رؤية المزارع لشركات التأمين وتم الوصول لتفاهمات لمعالجة المشاكل، مثمنا جهود شركة شيكان للتأمين وجديتها، وقال ان الجدية التامة تحفظ حق الشركة وحق المزارع.

سونا