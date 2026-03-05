ورشة تنويرية حول سياسات التمويل الأصغر لدعم الإنتاج بسنار

​​ نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية سنار بقاعة المجلس التشريعي، اليوم ورشة تنويرية كبرى حول سياسة التمويل الأصغر، وذلك بحضور الأستاذ خالد حسين الشيخ، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومشاركة قيادات من اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات ذات الصلة.

و​هدفت الورشة بشكل أساسي إلى حصر وتسجيل المجموعات والروابط والجمعيات الشبابية والمكونات المختلفة، لدمجهم في مسار الإنتاج.

وأكد ممثل الشباب المهندس محمد إبراهيم أن الورشة تسعى لربط الشباب بالجهات الداعمة وتوجيههم نحو مشاريع سبل كسب العيش، مثمناً دور المجلس في دفع الطاقات الشبابية نحو التنمية الاقتصادية في كافة محليات الولاية.

​وقدم مدير منظمة التنمية المستدامة وسبل كسب العيش الأستاذ محمد الحسن كباشي ورقة عمل ركزت على تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشاريع يقودها الشباب بأنفسهم والتغطية الجغرافية والتي يستهدف المشروع من خلالها حالياً أربع محليات هي (السوكي، الدندر، أبو حجار، الدالي والمزموم)، ودعا كباشي الشباب للالتزام بسياسات التمويل التي ستتم عبر بنك الإبداع ومؤسسة سنار للتمويل.

​وفي سياق متصل استعرض مدير مركز الفقر والأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الأستاذ سليمان الدومة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن نسبة الفقر بالولاية زادت نتيجة تداعيات الحرب والانتهاكات، وأوضح أن خطة خفض الفقر تشمل مشاريع إنتاجية مختلفة مثل تربية المواشي، الدواجن، المناحل، والإنتاج الحرفي بجانب توفير فرص تدريب مهني مكثف للمستهدفين لضمان استدامة المشاريع الى جانب الإنتاج الزراعي.

​من جانبه كشف مدير مؤسسة التمويل الأصغر الأستاذ عصام الطيب عن خطة خمسية طموحة تهدف إلى تدريب ودعم الشباب بمشاريع تساهم في تحقيق تطلعاتهم، مؤكداً أن العائد الاقتصادي لهذه المشاريع سيكون الركيزة الأساسية للتنمية الاجتماعية وإعادة الإعمار في الولاية.

