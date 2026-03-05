سياسية
بادي يؤكد حرص حكومة النيل الازرق لمعالجة قضايا المشاريع الزراعية حول حظيرة الدندر
أكد الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق حرص حكومته لمعالجة قضايا المشاريع الزراعية حول حظيرة الدندر في إطار مكاسب إتفاقية جوبا لسلام السودان ووجه بضرورة الإهتمام بالقطاع الغابي بجانب توسيع الرقعة الزراعية بالإقليم.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاربعاء الدكتور أبوبكر الطاهر وزير الزراعة والغابات.
وابان الاستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة أن اللقاء وقف على الانجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الموسم الزراعي السابق والإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي الجديد مشيرا إلى أن اللقاء أمن على أهمية العمل من أجل النهوض بالقطاع البستاني وضرورة الإستفادة من المشاريع حول حظيرة الدندر والاشادة بالجهود المقدرة لهيئة الغابات بالاقليم في دفع عملية التنمية والإستقرار بالإقليم .
وأمن اللقاء على دور المحافظات في إنجاح الموسم الزراعي الجديد واهمية التنسيق من أجل قيام المعرض الزراعي لدعم مجال الزراعة والإستثمار والتجارة .
وأضاف أن الحاكم أكد دعمه ورعايته للجهود الرامية لإنجاح الموسم الزراعي الجديد .
سونا