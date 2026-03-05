بادي يؤكد حرص حكومة النيل الازرق لمعالجة قضايا المشاريع الزراعية حول حظيرة الدندر

وابان الاستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة أن اللقاء وقف على الانجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الموسم الزراعي السابق والإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي الجديد مشيرا إلى أن اللقاء أمن على أهمية العمل من أجل النهوض بالقطاع البستاني وضرورة الإستفادة من المشاريع حول حظيرة الدندر والاشادة بالجهود المقدرة لهيئة الغابات بالاقليم في دفع عملية التنمية والإستقرار بالإقليم .