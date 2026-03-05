وفد إتحادي واكاديمي من الغابات يقف على البرنامج الزراعي للمشروع النرويجي بسنار

نفذ وفد مشترك من إدارة الغابات الاتحادية وجامعة بخت الرضا اليوم زيارة ميدانية لموقع عمل المشروع النرويجي بولاية سنار شملت محليات شرق سنار الدالي والمزموم وابوحجار.

وأوضح مدير الغابات الاتحادية بولاية سنار محمد عثمان أبكر ان زيارة الوفد الاتحادي هدفت لتقييم سير البرنامج الزراعي الممول من المشروع النرويجي والوقوف على مستوى الأداء ونسب الإنبات بالمواقع المستهدفة، لافتا .

إلى أن الزيارة شملت الطواف على عدد من غابات الولاية.

واشاد عثمان بالمشاركة الفاعلة للجان المجتمعية برئاسة ابوبكر بخيت من محلية الدالي والمزموم التي أسهمت في عمليات تعمير واستزراع خور أبوزبد في نموذج يعكس الشراكة المجتمعية الداعمة لإعادة تأهيل الغطاء الغابي وتعزيز الاستدامة البيئية.

من جهته أكد مدير غابات ولاية سنار علي شيخ ادريس ان الوفد الاتحادي وقف على المساحات المزروعة ومعدلات الإنبات ونسب النجاح.

مبينا أن الزيارة شملت محلية الدالي والمزموم والوقوف على البرامج الزراعية في منطقة خور ابو زبد.

من جهتهم اشاد رئيس الوفد الاتحادي والأكاديمي من جامعة بخت الرضا بروفيسور عبدالسلام عثمان بالمستوى المتقدم للزراعة والنتائج الإيجابية المحققة في جميع المواقع، وقال ان الترتيبات الإدارية والفنية لعمليات الزراعة بمواقع المشروع ممتازة.

وفي الاطار ذاته وقف الوفد الاتحادي على أعمال إعادة تأهيل مشتل غابات ود النيل مطمئنا على سير عمليات التأهيل والتجهيز باعتباره رافدا أساسيا لدعم برامج التشجير وتعزيز الغطاء الغابي بالمنطقة.

هذا وقد ضم الوفد بروفيسور عبدالسلام عثمان والمهندس الزراعي فدوى آدم ومدير غابات ولاية سنار المهندس الزراعي محمد عثمان أبكر ومدير الغابات الولائي علي شيخ ادريس ونائب مدير الغابات بمحلية الدالي والمزموم يحي ابراهيم ومسؤول المتابعة والتقييم تيسير يوسف.

سونا