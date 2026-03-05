والي سنار يدشن دعم قافلة رئيس مجلس السيادة للخلاوي

دشن والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم قافلة الدعم لأكثر من 20 خلوة قرآن وقال الوالي ان خلاوي القرآن تقدم عملا صالحا للمجتمع من تربية النشء على القرآن .

وثمن الوالي جهود مفوضية العون الانساني بقيادة د. سلوى آدم بنية لجهودها ودعمها المستمر لولاية سنار لافتا إلى أن جهود المفوضية الولائية أسهمت كثيرا في استقرار الولاية.

من جهته اكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د. ابراهيم العوض احمد ان وزارة الصحة تقدم الشكر لمفوضية العون الانساني الاتحادية والولائية لاستمرارها في تقديم الخدمة للمعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة ولخلاوي القرآن الكريم.

محييا القائد العام للقوات المسلحة على دعمه للولاية ولخلاوي القرآن، مؤكدا ان هناك تنسيق محكم مع مفوضية العون بالولاية في كافة القضايا التي تخص وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار.

من جهته أكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي ان الدعم لخلاوي القرآن الكريم سيستمر وحيا بادي مفوضية العون الانساني الاتحادية ورئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدعمهم المستمر لولاية سنار، فيما حيا رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار النور عبدالرحمن سعيد رئيس مجلس السيادة لإهتمامه بالخلاوي مثمنا جهود مفوضية العون الانساني وحكومة الولاية، وقال ان المقاومة الشعبية ستكون سندا للقوات المسلحة ومواطن الولاية.

وفي الاطار ذاته ابان المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر ان مفوضية العون الانساني دأبت على دعم الخلاوي بانتظام مؤكدا ان كل المحليات ستكون سندا للخلاوي، مبشرا ان مشروعات التنمية بولاية سنار ستنطلق عقب شهر رمضان لينعم مواطن الولاية بالتنمية.

سونا