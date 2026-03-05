بعثة نادي الهلال تتوجه للمغرب لمواجهة نهضة بركان

غادرت بعثة نادي الهلال صباح اليوم العاصمة الرواندية كيغالي متوجهة الى المغرب تأهباً لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 14 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي ابطال افريقيا.

وأسند مجلس إدارة النادي رئاسة البعثة إلى المهندس محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس النادي، رئيس القطاع الرياضي، حيث يعقد الفريق معسكرا تحضيريا بالمغرب، وفق البرنامج الزمني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب “ريجيكامب” قبل المواجهة المرتقبة.

ويقام لقاء الإياب يوم 22 مارس الجاري باستاد أماهورو بكيغالي أرض الهلال الإفتراضية.

سونا