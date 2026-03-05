والي الشمالية يؤكد دعم مشروعات الشباب

أكد والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد دعم حكومة الولاية ومساندتها لمشروعات الشباب، مشيراً إلى أن الولاية تزخر بالعديد من المبادرات والأفكار الريادية التي يقودها الشباب في مختلف المجالات.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمدينة دنقلا ختام فعاليات معرض الشباب الخامس لريادة الأعمال الذي نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية، بحضور قيادات حكومة الولاية وأعضاء لجنة الأمن وعدد من المسؤولين.

وأعرب الوالي عن سعادته بالمشاركة في ختام المعرض، مشيراً إلى أنه اشتمل على العديد من الأفكار والمشروعات المتميزة التي تعكس روح الابتكار لدى الشباب، واعتبر المعرض قفزة نوعية من حيث مستوى المعروضات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم الإنتاج وتعزيز فرص التسويق، وأضاف أن الولاية وشبابها يمضون بثقة نحو المستقبل.

من جانبه، وصف أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء الركن (م) عبد الرحمن فقيري المعرض بأنه فرصة لإبراز طاقات الشباب، لافتاً إلى أهمية دورة التحول الرقمي التي أقيمت على هامش المعرض بمشاركة 80 دارساً.

واستعرض فقيري ما تم تقديمه خلال أيام المعرض، مشيراً إلى أن عدداً من مشروعات الشباب وجدت التبني والرعاية من مؤسسات مختلفة، مؤكداً أهمية تخصيص سوق دائم لمشروعات الشباب، وأضاف أن المشروعات التي عُرضت ستدرج ضمن خطط المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وشهد ختام المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، تهدف إلى دعم وتمكين مشروعات الشباب بالولاية.

سونا