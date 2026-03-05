افتتاح فعاليات البطولة الرمضانية للكرة الطائرة بالقضارف

افتتح الدكتور أحمد الامين مدير عام وزارة الصحة ممثل والي القضارف مساء امس بمركز الشباب بحي الاسرى فعاليات البطولة الرمضانية للكرة الطائرة والتي تنظمها اكاديمية الكرة الطائرة وذلك بحضور الأستاذ المعز يوسف سعيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومدير الجهاز القضائي بالقضارف ومدير شرطة ولاية القضارف ومدير الشرطة المجتمعية بالقضارف وممثل المدير التنفيذي لبلدية القضارف.

وحيا ممثل والي القضارف الدكتور أحمد الأمين جهود الشباب والرياضة في إعادة إحياء منشط الكرة الطائرة بالولاية لاستعادة الدور الريادي والقيادي في اللعبة مثمنا الرعاية الكريمة واهتمام الشرطة المجتمعية بأدوارها في ايجاد برامج للشباب متمنيا استمرار مثل هذه الفعاليات.

ومن جانبه أكد المعز يوسف سعيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وقفة المجلس خلف الأكاديمية كاشفا عن خطة واضحة لإحياء الكرة الطائرة في الولاية وجعلها من الأنشطة الأساسية في المدارس والأحياء والأندية الرياضية.

وحيا المعز الشرطة المجتمعية على اندماجها في الانشطة الشبابية والرياضية واعرب عن امله في تواصل التعاون المشترك في كافة الفعاليات والانشطة بالمجلس لخلق شراكة حقيقية تخدم شريحة الشباب، وجدد الأمين العام وقفتهم مع القوات المسلحة متمنيا تحقيق الانتصارات في كافة المحاور والقضاء على التمرد.

وعلى ذات الصعيد أبدى مدير شرطة القضارف سعادته بالافتتاح وبالحضور الكبير للدورة على أعلى المستويات مثمنا اهتمام حكومة الولاية بهذه الشريحة المهمة، مؤكدا أن أبواب الشرطة ستظل مفتوحة لكل ما من شأنه رفعة شباب الولاية.

الجدير بالذكر أن الدورة قد افتتحت بمباراة تشريفية بمشاركة عدد من النجوم الدوليين ونجوم فرق الولاية في الكرة الطائرة على أن تنطلق المنافسات اليوم الخميس بملعب مركز الشباب بحي الأسرى.

سونا