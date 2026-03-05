مدير التربية بسنار يتفقد مراكز امتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية أبوحجار

تفقد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار، الأستاذ صلاح آدم عبدالله، اليوم، مراكز امتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية أبوحجار، رافقته الأستاذة شادية محمد أحمد الخليفة، مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالولاية، والأستاذ صديق علي أحمد، مدير المرحلة المتوسطة بالمحلية، والأجهزة الأمنية والشرطية بالمحلية.

وأكد الأستاذ صلاح آدم عبدالله أن الامتحانات تسير بخطى حثيثة، مشيداً بدور المعلمين القائمين على أمر العملية التعليمية وشركاء التعليم من منظمات ومجالس تربوية في تهيئة البيئة. كما حيا القوات المسلحة والشرطية لتأمين الامتحانات، مطمئناً أولياء الأمور بأن الامتحانات وضعت من قبل خبراء مختصين وبالصورة العلمية المطلوبة، متمنياً النجاح لكل التلاميذ الذين جلسوا للامتحانات.

من جانبه قال مدير المرحلة المتوسطة الأستاذ صديق علي أحمد ، إن عدد التلاميذ الجالسين بالمحلية بلغ 1368 تلميذاً وتلميذة، موزعين على 21 مركزاً بمحلية أبوحجار، وأشار إلى أن حضور التلاميذ شبه كامل حيث لا يتجاوز الغياب 4 حالات فقط على مستوى المحلية.

وشملت الجولة زيارة عدد من المراكز بوحدة ود النيل الإدارية، حيث أشاد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح الامتحانات .

سونا