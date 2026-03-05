والي القضارف يدشن توزيع معينات الرعاية الصحية الأساسية للمحليات وسلال غذائية

دشن والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد حسن أحمد إدريس، بمباني وزارة الصحة اليوم، توزيع معينات الرعاية الصحية الأساسية على محليات الولاية، والتي شملت أجهزة ومعدات وأثاثات طبية ومعينات صحية مختلفة، بدعم من عدد من المنظمات والشركاء، على رأسهم صندوق إعانة المرضى الكويتي، ومنظمة تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب وزارة الصحة .

كما دشن الوالي خلال البرنامج توزيع 300 سلة غذائية لمرضى الفشل الكلوي بالولاية، بدعم من صندوق إعانة المرضى.

وجرى التدشين بحضور المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم، وأعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية، حيث يأتي البرنامج في إطار دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحليات وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية.

وثمن الوالي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والكوادر الطبية العاملة بالولاية، مشيداً بدور المنظمات والشركاء الداعمين الذين أسهموا في توفير هذه المعينات الصحية التي تسهم في سد النقص.

ودعا الوالي وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهود والعمل على توطين العلاج وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتكون في متناول يد المواطنين بجميع محليات الولاية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم أن تدشين هذه المعينات يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توطين العلاج وتقوية خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحليات، وتقديم خدمات أمومة آمنة وتقليل وفيات الأمهات، إلى جانب الإهتمام بخدمات صحة البيئة ومتابعتها بصورة مستمرة بدعم ومساندة حكومة الولاية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بالقضارف حققت المركز الأول على مستوى العمل الإحصائي وصحة البيئة وصحة الطفل بالبلاد، معلناً في الوقت ذاته انطلاقة مشروع التحول الإلكتروني ورقمنة الخدمات الصحية بالولاية.

وأعرب المدير العام عن تقديره وامتنانه لكافة الشركاء والمنظمات الداعمة لجهود القطاع الصحي، مشيداً بدورهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين، سائلاً الله النصر والعزة للقوات المسلحة.

وفي ذات السياق، أوضحت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة د. إنسام أحمد عثمان أن المعينات التي تم تدشينها ستسهم بصورة مباشرة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحليات ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، خاصة في مجالات صحة الأم والطفل والخدمات الوقائية.

فيما أكدت مدير مكتب صندوق إعانة المرضى بالقضارف الأستاذة معزة فكي ممثلة للمنظمات الداعمة استمرار دعم الصندوق وشركائه للقطاع الصحي بالولاية، مشيرة إلى أن تقديم السلال الغذائية لمرضى الفشل الكلوي يأتي في إطار الإهتمام بالجوانب الصحية والإنسانية للمرضى ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة.

سونا