مدير وزارة الإنتاج بسنار بالإنابة يلتقي عمداء كليتي الزراعة والإنتاج الحيواني

بحث مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بالإنابة مهندس علي شيخ إدريس اليوم مع عمداء كليات الزراعة والإنتاج الحيواني جامعة سنار بابونعامة امكانية مساهمة وزارة الإنتاج في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب من غابات وحدائق بكليتي الزراعة والإنتاج الحيواني بجامعة سنار مبديا استعداد الوزارة الكامل للمساهمة مع الجامعة خاصة بعد التخريب الممنهج الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع بالغابات وبكل المؤسسات.

من جهته اكد مدير التخطيط والمعلومات بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس عاطف يوسف ان هناك تنسيق لعمل دورات تدريبية للعاملين بوزارة الإنتاج بالتعاون مع كليتي الزراعة والإنتاج الحيواني، مؤكدا ان امر الكليتين يهم وزارة الإنتاج.

من جهته اكد عميد كلية الإنتاج الحيواني بجامعة سنار د. عوض الكريم التجاني ان المليشيا المتمردة أحدثت خرابا ممنهجا بجميع مكونات الكلية، مثمنا جهود وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وعزمها على اعمار ما دمرته الحرب.

فيما اكد عميد كلية الزراعة ابونعامة بجامعة سنار د. صلاح دفع الله استعدادهم التام للتنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار في عملية التدريب وتأهيل الكوادر، مقدما صوت شكر لوزارة الإنتاج لمساهمتها في إعادة تأهيل القطاع الغابي والبستاني بالجامعة.

سونا