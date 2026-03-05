البرهان: الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان

أبرز ماورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بافطار القيادة الجوالة مساء أمس ..

▪︎ القيادة الجوالة أسهمت بصورة كبيرة في توجيه وإدارة العمليات خلال حرب الكرامة و تحرير القيادة العامة ومناطق أمدرمان .

▪︎ عودة الحياة في الخرطوم تمثل عودة حقيقية لقلب السودان النابض .

▪︎ الحرب التي تدور رحاها في الشرق الأوسط محزنة للغاية.

▪︎ السودان اكتوى بنيران الحرب لذلك لايمكن أن يشجع استمرار الحرب وندعو لوضع السلاح.

▪︎ نشيد بالأدوار العظيمة لدول الخليج وأياديها البيضاء على السودان و نؤكد تضامن حكومة السودان معهم وشجبها لأي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم.

▪︎ الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنها.

▪︎ لن نقبل بأن تستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين وما قامت به المجموعة أمس سنقف ضده وضد من يساندها أو يقف معها و ضد كل من يشجع على العدوان على إخواننا في مختلف بقاع العالم.

▪︎ السودان دولة مسالمة وتسعى نحو السلام، ونحذر كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة السودانية بأن لا مجاملة معه وسيجد جزاءه.

▪︎ الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان إن شاء الله.

إعلام القوات المسلحة