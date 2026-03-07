سلاح المهندسين يسلم إدارة المتاحف والآثار مقتنيات تاريخية وكنوزا أثرية نهبتها مليشيا آل دقلو المتمردة وتم استردادها

انطلاقا من واجبات القوات المسلحة السودانية ومهامها الوطنية وأدوارها المتعاظمة في حماية مقدّرات الوطن ومكتسبات البلاد وإرث شعبها الحضاري عبر التاريخ اكتملت أمس بمقر سلاح المهندسين عملية التسليم والتسلم لعدد من المقتنيات والكنوز الأثرية التي تم ضبطها أثناء عمليات الأمن الداخلي وأطواف التأمين التي تنفذها قوات منطقة أمدرمان العسكرية وسلاح المهندسين..

شهد التسليم والتسلم اللواء الركن ظافر عمر عبدالقادر قائد منطقة أمدرمان العسكرية قائد سلاح المهندسين وممثلين لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة وإدارة المتاحف والآثار وعدد من قادة الوحدات و رؤساء الشعب ..