بابكر حمدين المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة: يجب ألا يُستغل موقف الدعم والإسناد للقوات المسلحة في معركة الكرامة في صراعات واصطفافات لا تعبر عن موقفها الرسمي

على الأحزاب والكيانات السياسية والأيديولوجية، ومنظمات المجتمع المدني، التعبير عن مواقفها السياسية والتضامنية في القضايا الوطنية والقومية، بعيدًا عن المؤسسة العسكرية الوطنية. كما يجب ألا يُستغل موقف الدعم والإسناد للقوات المسلحة في معركة الكرامة في صراعات واصطفافات لا تعبر عن موقفها الرسمي، حتى لا تترتب أي تأثيرات سلبية على مكانتها وعلاقاتها إقليميًا ودوليًا.

إعلام حركة العدل والمساواة السودانية