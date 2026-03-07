مجلس الوزراء يطمئن على سير الاستعداد لانعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام ٢٠٢٥م

استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه بعد ظهر الجمعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس تقريراً حول الاستعدادات والترتيبات الجارية لإنعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية في موعدها المعلن يوم ١٣/ ٤ / ٢٠٢٦م ،قدمه السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر .