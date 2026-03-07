سياسية
مجلس الوزراء يطمئن على سير الاستعداد لانعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام ٢٠٢٥م
استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه بعد ظهر الجمعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس تقريراً حول الاستعدادات والترتيبات الجارية لإنعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية في موعدها المعلن يوم ١٣/ ٤ / ٢٠٢٦م ،قدمه السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر .
وأكد مجلس الوزراء الأهمية المحورية والاستراتيجية لعقد الامتحانات باعتبارها من أهم المعايير لقياس الاستقرار والتعافي بالبلاد ولإرتباطها الوثيق بالأسر ومستقبل الأبناء والأجيال القادمة، ووجه بتذليل كافة العقبات لانعقاد الامتحانات في موعدها المُعلن.
سونا