بزشكيان يكشف عن بدء محاولات وساطة لوقف الحرب

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن “بعض الدول بدأت بمحاولات الوساطة” لوقف التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدا أن طهران منفتحة على هذه الجهود.

وفي منشور له على منصة “إكس”، شدد بزشكيان على أن رد إيران على أي وساطة “واضح”، قائلا: “نحن ملتزمون بالسلام الدائم في المنطقة، لكننا لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا”.

وأضاف أن “مخاطب الوساطة الحقيقي يجب أن يكون أولئك الذين أشعلوا النار باستخفافهم بالشعب الإيراني”، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعد أيام من تصعيد عسكري غير مسبوق، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: RT