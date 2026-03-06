مشهد غير مسبوق في سماء الخليج.. (صورة)

أظهرت خريطة من موقع “فلايت رادار” مشهدا غير مسبوق في سماء منطقة الخليج وإيران، حيث باتت شبه خالية تماما من الطائرات المدنية، ما يعكس حجم التصعيد العسكري الدائر في المنطقة.

وتظهر الخريطة فراغا واضحا في الأجواء الإيرانية وفي سماء عدد من دول الخليج، مع تحويل شركات الطيران مسارات رحلاتها بعيدا عن مناطق التصعيد، تلافيا لأي مخاطر محتملة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي شملت ضربات جوية وصاروخية متبادلة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وتظهر بيانات التتبع أن الرحلات الجوية المتجهة من أوروبا إلى آسيا والعكس باتت تعتمد مسارات بديلة أكثر جنوبا، أو عبر أجواء دول لم تتأثر بعد بالصراع، مما أطال زمن الرحلات وزاد تكاليف التشغيل.

ويعد هذا المشهد أحد أبرز المؤشرات على حجم الاضطراب الذي أحدثه التصعيد العسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم ازدحاما بالحركة الجوية، حيث تحلق عادة آلاف الطائرات المدنية يوميا في رحلات تربط بين الشرق والغرب.

