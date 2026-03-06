“يحاولون جر العرب إلى حرب غيرهم”.. موسكو تدعو لوقف كل الضربات وإنهاء العدوان على إيران

أعربت موسكو عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط، ودعت كل الأطراف بما فيها طهران للوقف الفوري للأعمال القتالية، محذرة العرب من مغبة الانجرار إلى حرب من أجل مصالح الآخرين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنه “لا توجد أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين شنتا عملية عسكرية للإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران بذريعة ملفقة تماما، ستعودان إلى رشدهما وتوقفان إراقة الدماء، بل على العكس، تصدر عن عاصمتيهما تصريحات عدائية، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي غزوا جديدا للبنان”.

وأشار البيان إلى أن “المعتدين يسعون إلى زرع الفتنة في العالم الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك”، موضحا أنهم “استفزوا إيران عمدا لشن ضربات انتقامية على أهداف في عدة دول عربية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، وهو ما تأسف له روسيا بشدة”.

وقالت الخارجية الروسية: “إنهم بذلك يحاولون جر العرب إلى حرب تخدم مصالح غيرهم. وفي الوقت نفسه، يحاولون صرف الأنظار عن الوضع الكارثي للشعب الفلسطيني”.

وجدد البيان دعوة روسيا لجميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، “بما في ذلك الضربات غير المقبولة التي تستهدف أراضي دول الخليج العربية”، مشددا على أن موسكو تعتبر الهجمات على “المدنيين وأي أعيان مدنية، سواء في إيران أو دول مجلس التعاون الخليجي، أمرا غير مقبول بتاتا”.

وأكد البيان أنه “من الواضح أن السبيل الوحيد لمنع المنطقة من مواصلة الانزلاق نحو عدم الاستقرار هو إنهاء العدوان الأمريكي والإسرائيلي، الذي أشعل فتيل سلسلة من المعاناة للعرب”.

المصدر: RT