ملياردير إماراتي لترامب: على أي أساس اتخذت هذ القرار الخطير؟

وجه الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد فيها عدوانه على إيران.

وكتب الحبتور في صفحته على منصة “إكس”: سؤال مباشر: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟ وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار الخطير؟ هل حسبت الأضرار الجانبية قبل أن تضغط على الزناد؟”.

كما تساءل رجل الأعمال عما إذا كان أي شخص قد حسب الخسائر الناتجة عن ذلك قبل بدء الهجمات. وأكد أن دول الخليج المجاورة لإيران هي أول من سيتضرر من التصعيد.

وأضاف الملياردير: “من حق شعوب هذه المنطقة أيضا أن تسأل: هل كان هذا قرارك وحدك؟ أم جاء نتيجة ضغوط من نتنياهو وحكومته؟”.

كما يرى الحبتور أن ترامب قد عرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية لخطر لم يختاروه.

وأضاف رجل الأعمال أن قرار ترامب يهدد أيضا الشعب الأمريكي، الذي وعده الرئيس الأمريكي بالسلام والازدهار.

المصدر: إكس

روسيا اليوم